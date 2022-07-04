美國要求香港出口產品來源地標示「中國」　世貿裁定不合規　港府歡迎美方反對 (23:51)

美國貿易代表發言人Adam Hodge發聲明指美方強烈反對有關裁決，並無意取消有關標記要求。他指，美方不會就有關重大安全問題向世貿讓步，又指有關報告進一步顯示世貿需要根本上改革。

港府表示，世貿專家組已向爭端解決機構提交裁決報告，明確裁定美國對香港產品實施的產地來源標記規定不符合《關稅與貿易總協定1994》中有關原產地標記最惠國待遇的要求，以及全面否定美方援引有關安全例外條款的聲稱，並建議美方糾正其規定。

商務及經濟發展局長丘應樺表示，歡迎專家組充分肯定中國香港作為單獨關稅區的地位，又指美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。美方對香港產品實施的規定不但毫無理據，更嚴重違反世貿規則，完全漠視以規則為本的多邊貿易制度，亦不負責任地損害香港作為世貿成員的權益，特區政府予以強烈譴責。

政府發言人表示，根據《基本法》第116、151及152條，特區是單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義參與世貿等國際組織，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。