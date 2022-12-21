男編輯被控攜雷射筆表證成立　自辯稱被警員塞他人雷射筆於背囊 (18:01)

被告唐健豐（26歲）供稱，2019年9月8日下午由天水圍住所出發至釣魚翁行山，他行了約半小時後出現微雨，擔心前進會有困難，遂原路折返。他亦憂慮隨時下雨，故在將軍澳買了一把藍色長傘。唐其後到旺角購買運動用品，約晚上7時到達旺角。他在車仔麵店用膳後，先後到華輝運動用品中心、迪卡儂及部分樓上運動用品舖。

唐隨後打算回家，但彌敦道街上有多人聚集及走動，並得悉旺角站已關閉，遂走到山東街休憩處休息及躲避人群。約1.5小時後，路况較平靜，他步行至巴士站乘車回家，其間有黑衣示威者跑過，並有一名男途人向唐遞上防毒面罩，唐因擔心警方發放催淚彈，遂接過面罩。

唐走到西洋菜南街附近，感到有人用力「㩒低」他，他整個人伏在地上，其後才得知被警員制服。唐續指，一名防暴警員把一支不屬於他的雷射筆塞進其背囊內。唐續指，他藏有電筒是因為平常照明所用，當日亦沒有執袋，袋內的雷射筆則是平時與貓玩樂所用。

唐在控方盤問時指，涉案行山杖於2018年購買，惟控方指出，行山杖的製造日期為2019年6月，唐遂解釋是記錯。控方質疑，唐感到危險但未有選擇離現場更遠並改搭西鐵回家。唐則指，他當時較疲累，需要休息，亦不時留意新聞，且他擔心路面出現突發情況，故未有乘搭西鐵。案件明日續審。