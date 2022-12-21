欲申關愛隊團體須聲明不違國安法　成員無刑事紀綠　曾辦支持政府活動 (14:39)

政府會先在荃灣和南區設關愛隊，並於今日開始接受報名。特首《施政報告》宣布在18區成立「關愛隊」，支援政府地區工作和加強地區網絡」，每隊資助上限80萬元至120萬元不等。

民政事務總署今日公布申請及審核準則。團體並需於過往5年在區內舉辦或參與舉辦不少於15項地區服務或活動，當中必須包括下列其中兩類支持、配合政府政策，包括參與民政處辦的新冠病毒防疫抗疫活動、慶回歸周年活動、國慶活動；舉辦或參與舉辦具規模的國情活動，例如國家主席七一重要講話精神座談會、中共二十大精神分享會、「國家憲法日」及「全民國家安全教育日」活動。

申請團體要簽署聲明，承諾其僱員及其成員沒有曾經、正在從事可能導致或構成任何違反《港區國安法》及其他適用法律的危害國家安全罪行。關愛隊小隊成員要約8至12人，包括隊長和副隊長各一名。個別小隊成員只能服務該小隊，不能同時出任其他小隊的成員。小隊所有成員必須︰擁護《基本法》及效忠香港特區，並簽署聲明，承諾沒有曾經、正在從事任何危害國家安全的罪行，或其他不利於國家安全或違反《港區國安法》及其他適用法律的行為或活動。隊員需要是年滿 18 歲的為香港永久性居民，「沒有刑事定罪紀錄」，並建議成員須簽署授權書，同意警方審查刑事紀錄。

政府指，「關愛隊」的遴選工作分為兩個階段：（一）團體甄選和（二）服務建議書評審。第一階段會評審申請團體的服務、舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階段評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。通過兩個階段遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。兩個階段的遴選工作將皆由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」和民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」負責。