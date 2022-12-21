4人涉聲援理大示威判囚15至24個月　官斥盲撐年輕人「近乎戀童」 (14:18)

被告無業的陳重誼（案發時70歲，下同）及譚浩鳴（22歲）、小學教師莫德惠（38歲）均被裁定非法集結罪成；另一被告、記者鄧卓儒（26歲）被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。辯方求情指陳已有悔意，譚過往輔導年輕人，莫在醫療輔助隊服務4年，而鄧參與製作的影片入選文藝復興基金會的奪目影像計劃。

練官指出，被告聲稱到場幫助年輕人或學生，但在佔據理大的不一定是上述兩者，年輕亦非犯案理由。被告有心幫助年輕人屬高尚情節，但不理是非地幫助導致損害更大，本案為連串越趨暴力事件的轉折，量刑應以懲罰為主。

對於陳重誼稱擔心警方使用武力，練官指警員鮮有開實彈槍射向示威者，用得最多是不損害生命的橡膠子彈及催淚煙，亦有改善之處，警員犯錯會受社會和機制監管。練官指，警員手持的屬非致命槍枝，陳沒合法理據推開警員。譚浩鳴和莫德惠攜同衣服和敷料予理大內學生，練官批評是「扭曲的正義之心」，推波助瀾，就該三人判囚24個月。

另外，鄧卓儒管有的萬用鉗及雷射筆不是新聞工作者必需用品，唯一引伸鄧在場協助示威者或對執法者反抗，用來挑釁和傷害。練官考慮到其刑責和非法集結罪相近，以及刑期上限，判囚15個月。