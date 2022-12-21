警記事冊未完整紀錄兼無警誡　男護士暴動罪脫 (13:14)

被告梁健文（40歲）被指站在約百多名聚集人士的前排，辯方質疑警長程廣業在記事冊沒寫被告的位置，程以英文及點列形式記錄。鄭官認為，警長不必鉅細無遺記錄，但非順時序記錄會造成混淆。鄭官指，如果英文水平不足，警長可選擇以中文書寫，並應該清楚記錄，由於其解釋不可靠，裁定被告不一定站於前排。

鄭官續指，被告在警員19755查問下，稱到場希望支援手足，他攜有白色T裇「用來逃走時變換外型」，辯方反對將招認呈堂。該警員作供承認並無向被告施行警誡，指他沒時間記錄，現場仍有追捕行動。鄭官認為，即使警員穿防暴制服不便記錄，亦須先作口頭警誡，並剔除招認證供。

至於警長程廣業供稱，有人投擲汽油彈和磚塊，但警員19755則沒此觀察，故鄭官不肯定現場有否上述情况或發生暴動。鄭官考慮到警員對被告衣着的供辭有出入，而且被告遭截停非暴動範圍，認為他可能是無辜途人，故裁定暴動罪名不成立。