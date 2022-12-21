裝修工認多次非禮6歲女還押候判 (13:16)

庭上透露，認罪的被告被告H.Z.（48歲）在內地讀至高中畢業，已離婚。受害者創傷報告顯示，事主有嚴重創傷後遺症，有機會影響其將來。

被告承認案情指，被告與事主X的母親是內地人，並於2001年結婚，被告妻子陪同X於2014年來港讀小學，被告翌年來港照顧X，兒子則留在深圳就學。

在2014年至19年，X當時約6至11歲，被告多次在大角嘴及內地的寓所侵犯X，包括抓住當時X的手伸入其內褲，為自己手淫；及在碌架床上褪去X的內褲，將陽具放在X的大腿間，令X感痛楚及「只想切掉他的陽具」，X翌日亦感私處疼痛。

另外，被告又曾舔X的私處，強迫她為自己口交，亦曾將陽具放在X的腿間，陽具一度碰到X的私處，又摸X的胸部和私處。

2019年1月，11歲的X向母親透露聖誕假期時遭被告侵犯，母親一周後要求被告遷出。2021年，母親安排有自殺念頭的X見精神科醫生，X獲診斷抑鬱症，亦向醫生稱曾遭父親性侵，個案最終轉介至社工及警方跟進。被告被捕後，在警誡下承認與X「大家無著衫親密，但我無插入去」。