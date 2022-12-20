警灣仔觀塘旺角掃黃 搗兩賣淫場所拘4男女 (22:51)

灣仔警區人員於下午約5時，搜查灣仔軒尼詩道209號一單位，搗破一間懷疑賣淫場所，拘捕一名51歲姓馮本地女子涉嫌「管理賣淫場所」及一名43歲姓陳本地女子涉嫌「協助管理賣淫場所」。人員亦發現她們在身處表列場所期間未有一直配戴口罩，涉嫌違反口罩令遂向她們發出定額罰款通知書。

觀塘警區人員於今日上午至晚上在觀塘輔仁街、物華街、康寧道及匯景道一帶展開聯合掃黃行動，先在康寧道拘捕一名53歲姓李本地女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」。人員亦在附近一個單位內檢獲相關證物。

另外，人員搜查一間位於物華街的按摩場所，並發現有關場所未有按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）保留三天內合乎法例要求的快速抗原測試結果。處所內3名男女職員，年齡介乎43至69歲，被發出定額罰款告票。有關場所的本地女負責人亦將會被票控。

旺角警區人員則在旺角快富街搗破一個賣淫場所，並拘捕一名四46歲姓馬本地男子，涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。