聯合航空飛機引擎現火光 緊急降落 (17:15)

網上流傳片段，一架聯合航空的客機在空中航行時，右邊引擎出現一閃一閃的火光。警方回覆查詢指，今早10時54分接獲控制塔通知，遂派人到場戒備，在11時57分結束支援行動。警方指涉事航班屬B763型號，機上貨物以運載衣物為主，未有發現危險品。

消防處表示，今早11時01分接報指，聯合航空一班編號UA2831客機懷疑引擎出現故障，需要緊急折返香港國際機場，預計11時50分降落。處方提升至最高戒備級別，派出包括34輛消防車、7輛救護車、7輛消防船隻，及流動傷者治療車、輔助醫療裝備車和快速應變急救車各1輛到場，並在11時57分結束支援行動。

機管局表示，機管局約於上午11時接獲報告，聯合航空一架原定由香港飛往關島的航班UA2831需要折返及要求降落時機場進行戒備，航班其後於上午11時45分安全著陸，機場運作不受影響。

民航處指，聯合航空一班載貨航機（航班編號UAL2831）今日上午約 10 時 47 分，於香港國際機場起飛前往關島，飛行途中懷疑由於引擎系統問題，需要折返降落香港國際機場。民航處收到機師通報後，已即時按照既定程序處理，通知機場消防隊及機管局戒備，並安排航機於上午約11 時39分安全降落。事件中，民航處沒有收到有人受傷的報告。民航處會與有關航空公司及其飛機註冊當局跟進事件。