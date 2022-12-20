物理治療師轉載籲投白票帖文判緩刑 (16:18)

被告黃智仁（42歲）承認的案情指，立法會換屆選舉提名期和選舉期前夕，即去年10月29日，立法會兼區議會兼前議員許智峯在facebook專頁上發布帖文提出「如水計劃」，煽惑讀者在選舉中投白票，表達對政府的不滿，許邀請讀者轉發帖文宣揚計劃。當晚黃在facebook上轉載帖文，持續展示至選舉期間。黃在今年5月19日被捕，警誡下承認曾轉載帖文。

辯方求情指，被告擁有雙學士及雙碩士學歷，包括物理治療及針灸等專業，現在服務於一間社福機構。辯方強調被告因一時愚蠢犯案。雖然徐官斥被告胡亂轉載帖文的行為，破壞選舉制度及公平性，但考慮他認罪及其背景後，認同可判處緩刑。

另外3名被告為股票交易員郝建朝（29歲）、平面設計師胡康騏（44歲）及無業易美寶（女，58歲）。易早前認罪。被判囚2個月，緩刑18個月；胡及郝仍未答辯，分別押後至明年1月10日及17日再訊。