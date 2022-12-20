政府青年發展藍圖倡再推「港人首置」項目　設「青年專員」統籌政策 (16:05)

民政及青年事務局今日發布《青年發展藍圖》，公布將於2023-24年度賣地計劃再度推出「港人首次置業」項目。當局指過去購買「首置」單位中逾85%是40歲或以下人士，預計增加「首置」項目有助青年置業。《藍圖》亦提出增加青年宿舍宿位，應付青年住屋需求。

《藍圖》亦提出建立全新青年網絡，對象為曾經參與由民青局舉辦、資助或統籌的青年發展項目參加者，冀長期凝聚青年，並增加青年對政府政策的了解。就業方面，政府會增加「八大中心」行業及的實習、就業及創業機會，亦會將大灣區青年就業計劃恆常化。《藍圖》亦提出加強青少年精神健康支援，不過主要提及現行項目，包括醫衛局的「精神健康項目資助計劃」及「Shall We Talk」計劃等。

民青局將負責協調各政策局落實《藍圖》措施，其中民青局現時專責青年事務的副秘書長將改為「青年專員」統籌青年政策，並會加強青年發展委員會的跨局及跨界別統籌角色。民青局亦會設立「青年儀表板」，定期搜集就青年就業、住屋、精神健康等數據，以供相關政策局及部門在制定政策時參考。