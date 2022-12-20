政府青年發展藍圖倡再推「港人首置」項目　稱藍圖面向所有青年 (18:28)

民政及青年事務局今日發布《青年發展藍圖》，公布將於2023-24年度賣地計劃再度推出「港人首次置業」項目。當局指過去購買「首置」單位中逾85%是40歲或以下人士，預計增加「首置」項目有助青年置業。《藍圖》亦提出增加青年宿舍宿位，應付青年住屋需求。《藍圖》亦提出建立全新青年網絡，對象為曾經參與由民青局舉辦、資助或統籌的青年發展項目參加者，冀長期凝聚青年，並增加青年對政府政策的了解。就業方面，政府會增加「八大中心」行業及的實習、就業及創業機會，亦會將大灣區青年就業計劃恆常化。《藍圖》亦提出加強青少年精神健康支援，不過主要提及現行項目，包括醫衛局的「精神健康項目資助計劃」及「Shall We Talk」計劃等。

民青局將負責協調各政策局落實《藍圖》措施，其中民青局現時專責青年事務的副秘書長將改為「青年專員」統籌青年政策，並會加強青年發展委員會的跨局及跨界別統籌角色。民青局亦會設立「青年儀表板」，定期搜集就青年就業、住屋、精神健康等數據，以供相關政策局及部門在制定政策時參考。

民政及青年事務局長麥美娟亦多次被問及《藍圖》對於2019年反修例運動中被捕青年的支援，她表示《藍圖》強調「包容」及「公平」，項目面向所有香港青年，又稱因社運被捕的青年只要符合基本或客觀條件，可加入新設立的青年社區建設委員會及地區青年發展及公民教育委員會。至於社會復和，麥美娟則表示，設立青年專員等措施便旨在讓年青人更加了解政府政策，促進政府與青年溝通。

《藍圖》開支方面，民青局副秘書長（青年事務）劉家麒表示，藍圖不同措施涉及不同政策局，現時難有全面開支數字，但表示有足夠資源，另外當局將投入10億元增加青年宿舍宿位。麥美娟又說，現時不會透露當局計劃推出的手機應用程式及「青年儀表板」的具體開支，以免影響日後與承辦商的洽商，但表示會善用資源。

麥美娟又表示，希望能完成《藍圖》提出的160項措施，稱「取不到滿分，特首不會放過我」。至於措施多涉跨部門工作，被問及如何確保完成KPI，民青局常秘林雪麗則表示，現時青年發展委員會多位局長亦是成員，且局方會成立多個跨部門工作小組，以確保可以達成KPI。