調查報告指童樂居員工「普遍粗魯」　前院長不同意：我哋作咩回應都唔會有人關心 (15:35)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐案，有10名被告留在裁判法院處理，一名24歲女員工否認一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，今（20日）在九龍城裁判法院開審。辯方盤問前院長稱，獨立檢討委員會調查後，文件指出員工對待兒童的方式「普遍粗魯、缺乏關心」，前院長指忘記內容，「佢哋寫任何嘢係佢哋寫，我哋作咩回應都唔會有人關心」，反問「咁想我哋點回應？」，更一度哽咽稱「如果同事係咁對小朋友，就唔會做咁多年」。
被告劉露琪（24歲），控罪發生於2021年11月9日，涉及1歲男童AJ。
童樂居前院長崔惠英供稱，她於2011年起擔任副院長，翌年升任為院長，今年離職。崔在盤問下稱，沒有印象過往接到投訴指小朋友受虐，並指若有小朋友受虐待，會啟動調查機制；涉案職員會被導督、警告，更不排除會撤職。
辯方問及，過往十年有否收到新員工對資深同稱的投訴，崔認為不算是投訴，而是新同事認為資深同事的教學「唔係好適合」，相反資深同事亦反映，有新入職員工的學習進度未如理想。辯方續追問能否提供例子，崔則表示記不起有實際例子。
辯方又問及，過往十年有否收到新員工報告，指資深員工聲稱可以「粗魯啲、粗暴啲、唔斯文」對待兒童，崔則表示沒有並說「我冇聽過可以粗暴啲對小朋友」。
辯方又指，虐兒事件爆發後，獨立檢討委員會報告指「童樂居員工士氣低落，缺乏愛護兒童的文化」，前院長一度哽咽，反駁指「同事愛錫小朋友、會帶小朋友出街、陪佢哋玩」，疫情下仍繼續服務等。裁判官莫子聰一度打斷，並請她簡短回答，崔則表示不同意。