調查報告指童樂居員工「普遍粗魯」　前院長不同意：我哋作咩回應都唔會有人關心 (15:35)

被告劉露琪（24歲），控罪發生於2021年11月9日，涉及1歲男童AJ。

童樂居前院長崔惠英供稱，她於2011年起擔任副院長，翌年升任為院長，今年離職。崔在盤問下稱，沒有印象過往接到投訴指小朋友受虐，並指若有小朋友受虐待，會啟動調查機制；涉案職員會被導督、警告，更不排除會撤職。

辯方問及，過往十年有否收到新員工對資深同稱的投訴，崔認為不算是投訴，而是新同事認為資深同事的教學「唔係好適合」，相反資深同事亦反映，有新入職員工的學習進度未如理想。辯方續追問能否提供例子，崔則表示記不起有實際例子。

辯方又問及，過往十年有否收到新員工報告，指資深員工聲稱可以「粗魯啲、粗暴啲、唔斯文」對待兒童，崔則表示沒有並說「我冇聽過可以粗暴啲對小朋友」。

辯方又指，虐兒事件爆發後，獨立檢討委員會報告指「童樂居員工士氣低落，缺乏愛護兒童的文化」，前院長一度哽咽，反駁指「同事愛錫小朋友、會帶小朋友出街、陪佢哋玩」，疫情下仍繼續服務等。裁判官莫子聰一度打斷，並請她簡短回答，崔則表示不同意。