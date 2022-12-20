童樂居虐兒案多一人否認控罪辯稱力度不大　稱前輩教勿過份關愛 (18:13)

被告劉露琪（24歲），控罪發生於2021年11月9日，涉及1歲男童AJ。

童樂居前院長崔惠英供稱，她於2011年起擔任副院長，翌年升任為院長，今年離職。崔在盤問下稱，沒有印象過往接到投訴指小朋友受虐，並指若有小朋友受虐待，會啟動調查機制；涉案職員會被導督、警告，更不排除會撤職。

辯方問及，過往十年有否收到新員工對資深同稱的投訴，崔認為不算是投訴，而是新同事認為資深同事的教學「唔係好適合」，相反資深同事亦反映，有新入職員工的學習進度未如理想。辯方續追問能否提供例子，崔則表示記不起有實際例子。辯方又問及，過往十年有否收到新員工報告，指資深員工聲稱可以「粗魯啲、粗暴啲、唔斯文」對待兒童，崔則表示沒有並說「我冇聽過可以粗暴啲對小朋友」。

辯方又指，虐兒事件爆發後，獨立檢討委員會報告指「童樂居員工士氣低落，缺乏愛護兒童的文化」，前院長一度哽咽，反駁指「同事愛錫小朋友、會帶小朋友出街、陪佢哋玩」，疫情下仍繼續服務等。裁判官莫子聰一度打斷，並請她簡短回答，崔則表示不同意。

被告劉露琪供稱，她畢業於香港教育大學的幼兒教育高級文憑，2020年2月入職童樂居。她表示，童樂居的前輩稱，不能對小朋友過分關愛及親切，否則他們會把感情投放在老師身上，當該老師放假或離職，「小朋友會好慘」。

劉被指控同日發生的4次事件，分別是踢AJ的肚、臀部等、踢AJ的臉部並用球擲中其頭部、用手按下AJ致他坐在上，及拉扯AJ褲頭並用膝蓋撞其頭部8下。

劉自辯時稱，她當時與兒童除襪玩耍，她稱現時重看片段，坦承覺得踢AJ並不恰當，但劉強調堅信當時的心態是與他玩耍。劉又指，她用腳「撥一撥佢塊臉」，都是與AJ玩樂。

至於劉涉按壓AJ，劉解釋，AJ向網床方向走，擔心對其他小朋友造成危險，故「用手輕輕㩒低佢」。劉又解釋，AJ比較激動，容易咬人及作出其他危險動作，遂阻止AJ。另劉涉拉扯AJ的褲頭，她稱欲阻止劉走近網床，坦承當時懶，沒有抱起他；其後她用膝頭「掂到」AJ的頭部8下，重申力度不大。