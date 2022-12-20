涉接待蔡展鵬按摩店　管理賣淫場所罪脫　官信僅偶爾提供性服務 (15:11)

4名被告依次為李亦晴、元秋香、張明芳及胡炳雄。溫官裁決指，控方傳召的7名證人供辭清晰，而辯方傳召的蔡展鵬的供辭簡潔，在盤問下不受動搖，溫官裁定蔡是誠實可靠證人，採納其證供。

本案爭議在於VIET SPA是否賣淫場所，即場所主要有賣淫用途。兩名喬裝警員在半年內5度「放蛇」，均稱獲職員提供色情服務報價，惟到訪場所4至5次的蔡展鵬，就稱沒有接受過性服務。溫官表示，這意味10次隨機到訪之內，約有一半客人會被推銷性服務，顯示場所可能偶爾提供性服務，並非主要有賣淫用途，裁定被告4項管理賣淫場所罪脫。

至於VIET SPA是否無牌按摩院，溫官表示控辯雙方不爭議按摩院案發時無牌。兩名喬裝警員供稱到訪時獲首、次被告安排女按摩師，以提供按摩服務。溫官認為這顯示首、次被告對按摩院有一定程度的控制權，裁定兩人經營無牌按摩院罪成。至於第四被告以個人名義替按摩院申請商業登記，且以董事身分申請政府防疫抗疫基金，溫官裁定他有份經營業務，經營無牌按摩院罪成。