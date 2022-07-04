政府最新估算交椅洲人工島造價升至約5800億元　建鐵路連接港島西洪水橋 (13:30)

政府指，交椅洲人工島項目的工程將由2025年年底起跨越20年，假設工程量平均分佈，項目的每年平均開支約300億元，而早前政府已預期基本工程開支的中期預測每年超過1000 億元，計入現金流，即佔佔本地生產總值約4%。政府認為，最新估算下，賣地收益仍高於工程造價，又指基建投資也可帶動經濟增長，估計在交椅洲人工島全面發展後，相關經濟活動每年可帶來約2000億元的增加值，佔本地生產總值約7%。

至於政府擬建的公路為連接港島西至大嶼山東北的連接路，全長約13公里，無需經九龍來往港島和新界西北，連接路南段的初步設計以海底隧道的形式建造，連接交椅洲人工島及於港島西接駁四號幹線，連接路北段的初步設計會以高架橋或隧道連接交椅洲人工島至正在規劃中的十一號幹線及青衣至大嶼山連接路。政府建議於填海工程開展期間，同步興建連接路，爭取在2033年完成，以支援造地工程及配合交椅洲人工島首批居民在同年入伙的目標。

政府期望於明年開展環境影響評估的法定程序，並在2024年年初展開詳細工程設計及土地勘測申請撥款，目標在2025年下半年為填海工程申請撥款，並在同年底啟動填海工程，若一切順利，首批建成的住宅發展最早可於 2033年供居民入伙。