涉「洪門宴」違防疫規例案　王詩雅因病未到庭 (12:56)

被告王詩雅（37歲）否認一項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」罪及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。被告未有到庭，其代表律師指她身體不適及發燒，故未能到庭，將稍後向法庭呈交醫生證明。

控方稱，將傳召7名證人，均為衛生署職員，另辯方額外要求傳召3名證人，其中1名為政府官員，惟辯方未有提供身份，但認為可以先訂下審期。辯方則表示，傳召官員可以解釋衛生署獲授權人員的守則及程序，又提及最近有多宗假冒衛生署職員的詐騙電話。

控方又表示，辯方欲傳召專家證人，惟仍未收到報告，且今早才收到辯方有關世衞及衞生署有關新冠肺炎病徵的刊物；辯方則指出，若有關刊物可以納入承認事實，便不需要呈交醫學報告。