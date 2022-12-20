情侶疑因財困坪輋燒炭亡 (15:05)

報案人吳先生表示，兩人為同居情侶，與女死者相識超過40年，「由細識到大」。女方曾稱有輕生打算，惟未有透露原因。他表示過往每日都會聯絡女死者，惟兩日前對方突然失聯，感到奇怪，故今日上門拍門，揭發事件。他指兩人性格隨和，不了解其輕生原因，「可能係諗唔開，做嘢唔開心，我都唔清楚，（對方）都講過話唔開心）」。他又指女方曾患有癌症，但經治療後已康復。

鄰居胡先生表示，兩人約7個月前搬入村內，男子叫「洲仔」，女子叫「華女」，他們感情很好，為人友善熱心，而且樂觀，未曾透露過有輕生打算，形容事件「意想不到」。他表示兩人從事裝修工程，女方協助男方管理帳目，胡曾介紹業主僱用兩人進行村民單位內的裝修執漏工程，「兩日前先幫我換完個坐廁」，現時只欠接駁電線。不過他稱「華女」罹患癌症，數日前曾見兩人，女方面色差，曾籲對方不要操勞。

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