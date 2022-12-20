涉逼删相案　辯方結案稱林卓廷屬調解者未曾脅迫 (11:32)

被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，曾另被控非法集結；女被告鍾凱研則被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。各人准以原有條件保釋，林卓廷則繼續就另案還押。散庭時，林高呼「聖誕快樂，阿媽！」

辯方結案陳辭指出，控罪元素是妨礙了某案件的調查或司法程序，但案發至今逾3年，無證據顯示有誰涉案被捕或受查，故不構成妨礙司法公正。

辯方續指，案發片段可見林卓廷只是協助X調解及與示威者溝通，不曾脅迫對方交出電話或刪除照片，X作供時亦稱他感受到林卓廷只想協助他；當時是網媒記者的曾焌熙在場主要是拍攝，曾被示威人群拉開，可見他與示威者無共同目的，未能證明他參與非法集結。

至於報稱社工的鍾凱研，辯方指X視她為保護他的社工；X當時擔心被示威者襲擊，不曾表示反對刪除照片，不能排除鍾可能為保護X，「為勢所迫」下協助他刪除照片，即鍾有合理辯解刪除照片。