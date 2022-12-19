城大白石宿舍料明年底竣工　冀學生體驗舍堂生活 (18:10)

黃嘉純致辭時稱，舍堂生活是大學生非常重要的部分，他憶述就讀港大時的舍堂生活，形容大學期間「60%所學到的事和作為學生的體驗，都來自宿舍」，又笑稱很可能因為自己當年「夜瞓和上課遲到」。他難忘當年在宿舍與宿生談論不同的事，當中談未來、談經濟和政治，談對民主的看法，也談及健康生活模式。他稱，宿舍讓他有很多「第一次」的體驗，也讓同學們了解自己的極限，期望城大白石宿舍能提供全港最好的住宿體驗。

黃嘉純指，白石宿舍與九龍塘主校園有一段距離，但從宿舍步行10分鐘便到港鐵站，短暫車程可到九龍塘主校園，形容穿梭兩地「不是很遠（not that far away）」。

城大第5期學生宿舍項目的3座大樓，樓高13至18層，劃分為6個宿舍，提供逾百間單人房、逾千間雙人房，合共逾2000個宿位，預計2023年底前完成項目，2024年可讓學生入住，屆時城大整體宿位會增加約六成，校方希望可解決長期宿位不足的問題。

城大校園發展處高級經理（工程項目）鄭曼詩指，項目今年1月動工，由於採用組裝合成建築技術（MiC），工期由4年縮短至兩年，大幅提升建造效率。