男編輯事隔近三年被控攜雷射筆　警作供稱被告被捕後跌出 (17:55)

被告唐健豐（26歲）報稱編輯，被控於2019年9月8日，在旺角快富街及彌敦道一帶的公眾地方無合法權限或合理辯解，而管有兩個能發出雷射光束的裝置、一把雨傘和一支行山杖。辯方爭議證物連貫性不完整。

駐守水警總區的警員梁淇鋒供稱，收到指示有人非法集會和有「暴徒攻擊警署」，涉及200多人。梁於當晚11時44分到場，沿彌敦道向太子推進，現場有數十人，連同被告在內的小部分人迎面跑向他，有人左轉跑入快富街，他遂加快腳步追上，命令他們「不要走」。

梁指，其中被告戴過濾式呼吸器、拿藍色長傘逃跑，梁見狀上前逼他至牆角，惟被告「手舞足蹈」掙扎、拒絕合作。梁制服被告伏卧地上，糾纏之間一支雷射筆「碌落地下」，但梁忘記它從被告哪一隻手跌落。梁以非法集結罪拘捕被告後，將他交予同僚處理。

辯方盤問下，梁表示不確定警方有否設置防線，有途人循不同街道轉入快富街，他同意大部分人背着梁跑走。梁又稱，不記得和被告糾纏的情况，只能說對方沒有襲擊他。