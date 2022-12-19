授課時以一首歌時間為限摸女童私處　小提琴導師被控三項非禮罪 (15:49)

案發於2017年5月至2020年8月，被告關俊彥（33歲）被控於在何文田某單位三度非禮女童X。X當時就讀小學，年齡約為6至9歲。

控方開案陳辭指，2014年5月起，就讀幼稚園的X於私人音樂中心參與被告教授的小提琴課。2017年5月，被告改為替X私人授課，每星期在X的寓所睡房教琴，亦替X補習數學，其間會關上房門。至2020年8月，被告最後一次替X上門教琴和補習。

X在最後一課之後發惡夢，向母親表示感到驚恐，拒絕再跟隨被告學琴。X稱，被告要求她坐在其大腿上，被告的手指「像彈鋼琴般」上下移動，伸手撫摸她的私處。X又指，被告的行為以手機播放的一首小提琴樂曲為時限，每首長約1至2分鐘。X母後來向防止虐待兒童會舉報事件，個案轉交警方跟進。

X接受錄影會面時指，就讀小一時首次遭被告非禮，後來兩次非禮事件發生於2019年10月和2020年8月。X稱因為害怕被家人責罵，當時沒有透露事件。