立場案控方再指6文章具煽動成份　作者包括區家麟、林彥邦、羅冠聰 (13:56)

庭上續爭議永久終止聆訊中，可否呈遞新披露的文章列表。控方表示，列表將文章分為四個類別，並標示出有煽動成分的文章，讓法庭毋須讀畢587篇文章，又一度申請傳召製作列表的調查警員劉家倫（音譯）作供；控方亦認為，標示出煽動成分，可反映涉煽動文章的觀看次數明顯較其他文章多，「證明平台嘅受眾係邊類人」。

辯方則反對傳召證人及呈遞文章列表，力陳文章是否有煽動成分，僅警員「一己嘅睇法」，而他並非專家證人，不能依賴作為證據；至於控方將文章分為《港區國安法》、35+初選案等四個類別，辯方指出在國安法生效前後，各大傳媒無一不談論國安法，直言「單單用圖表話有談論國安法，證案價值係零」。

主審法官郭偉健認同應由法庭決定文章是否有煽動成分，毋須傳召警員，但控方仍可採納警員的意見，在陳辭時展述哪些屬煽動文章。控方終讀出6篇涉嫌煽動文章，列表如下：

1. 速讀《港區國安法》（林彥邦撰）

2. 在反抗就是罪名的香港 我們該如何回應大搜捕？（羅冠聰撰）

3. 歹毒清算 惡貫滿盈（區家麟撰）

4. 這是一場不義的審訊（林彥邦撰）

5. 【特寫】英國多個城市集會聲援 47 人 參加者多申 BN(O)：我們不會忘記

6. 「任何人不能凌駕法律」，除了我（區家麟撰）