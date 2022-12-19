南灣夫婦七人車昏迷　男死女命危　警拘外籍司機 (23:41)

送院搶救不治的66歲男子姓吳，其62歲姓鄺妻子經治理後留醫深切治療病房，情况危殆。警方在車廂發現有一排藥物，山坡有一盤燒過的炭，現場亦檢獲遺書。經初步調查，案件暫列自殺協定及協助或教唆他人自殺，男子的死因有待驗屍後確定。駕車載同夫婦二人到南灣道的48歲外籍男司機，涉嫌協助或教唆他人自殺被捕。案件由西區警區重案組第一隊跟進。

據了解，夫婦二人居於半山豪宅，僱有外籍司機負責日常接送，男子罹患癌症已至末期。據悉，吳昨早被發現陷昏迷，妻召外籍司機協助將他上七人車，將他們載至南灣道現場，妻其後在車廂服藥及燒炭，司機及後通知夫婦親友報警求助。

今早（19日）10時許，警方接獲報案指淺水灣南灣道尾端近咪表泊車位有一對男女昏迷於車內。該名男子昏迷，同車女子初時清醒，其後亦失去知覺，兩人同送往律敦治醫院搶救。男子抵院後證實不治。

警員到場調查，暫將案件列「企圖自殺」處理，初步相信有人曾服食藥物。事件起因仍在調查。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線

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生命熱線：青少年生命專線 2382 0777