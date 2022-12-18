少年離奇倒斃重慶大廈賓館　兩男子涉毒品及虐兒被捕 (22:15)

據了解，倒斃賓館的少年為持香港身分證的烏克蘭人，被捕的56歲男子為巴哈馬籍，持行街紙在港逗留，租住涉事賓館已數月，報稱與該少年相識約一年，為朋友關係。事發前該少年曾與另一本地少年到房間，其後本地少年先行離開，巴哈馬籍男子其後發現留宿少年倒卧於房間，遂向賓館負責人尋求協助報案。

警方表示，周六早上9時許接獲賓館負責人報案，指14歲少年倒卧於彌敦道36號重慶大廈16樓賓館房間。警員接報到場，該少年已即場證實死亡。據了解，初步在少年身上沒有表面傷痕，惟事件疑點重重。案件交由西九龍總區重案組跟進。

探員昨日重返賓館於涉事房間蒐證，並向住客及負責人查問。探員在房間行李篋檢獲大量藥物，其種類仍有待化驗，另外亦發現磅及多個包裝膠袋。警方在今晚約8時在牛頭角尋獲與少年一同到賓館房間的15歲本地少年，並在其寓所搜獲市值約70萬元可卡因。警方暫不排除3人曾在賓館房間吸毒。

賓館負責人Somu表示，該外籍男子租用房間約7個月，不時有人登門探望，當中包括倒斃少年。Somu又指，該少年在揭發事件前，兩個小時內曾到訪約9次，因他非首次到訪，故未有理會。至外籍男子求助，只協助他報警，不知事件原因。