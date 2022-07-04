著名作家西西病逝　好友何福仁形容為「神奇女俠」　作品「本土出發走向世界」 (17:59)

何福仁憶述，西西近年身體轉差，上周五身體不適，數日未能小便，「手腫腳腫」，醫生相信是心臟衰竭，遂入院治療。他說，昨晚7時許，西西仍能進食，惟今晨3時他收到醫院來電，遂與西西家人趕赴醫院，形容她雖有痛苦，但安詳離去。他對其離世不捨，並說「未見過這麼好的人」，形容她為人設想，也不發脾氣，但「外柔內剛」，堅持原則。

何福仁說，最愛西西的《我城》、《我的喬治亞》和遺作《欽天監》，也愛《像我這樣一個女子》。他說，《我城》寫於1970年代，最初在《快報》刊載，用清新語言反映當時年輕人的樂觀和心態，手法特別。他又說，別人重視寫作「說什麼」，但西西最重視是「怎麼說」。

在何福仁眼中，西西是「神奇女俠」。他說，「別人是十八般武藝，她是二十般武藝」，除了寫散文、長短篇小說、詩，也寫影評、球評、電影劇本，並於乳癌康復後因淋巴線受損，右手漸失靈，但努力改用左手寫字，繼續書寫，又製作熊布偶。