警打擊白牌車及的士濫收車資　放蛇拘4司機 (15:17)

港島總區交通部執行及管制組及山頂分區人員喬裝乘客，在山頂租用一輛客貨車。到達目的地後，司機向人員收取車資，人員經調查後相信該客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，於是以涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該名司機。

另外，港島總區交通部執行及管制組及中區警區人員喬裝乘客，於蘭桂坊一帶乘搭的士前往港島其他地點。人員行動中拘捕3名本地男的士司機，涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」等。

據香港法例，利用汽車作非法出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被判罰款500元及監禁3個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛3個月；再次定罪則最高可被判罰款1萬元及監禁6個月，以及吊銷車輛牌照並扣押車輛6個月。由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用關車輛。濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。