立會選委會界別補選｜涉遲交大量同意書　黃錦輝未回應是否擔心有人提選舉呈請 (13:48)

當選人尚海龍表示，會全心全意為市民發聲，感謝家人和助選團以熱情協助；他又形容，當選後是一份責任、一份壓力；被問到會否向法庭就漏報同意書事宜交代，他表示，所有支持他的團體都有簽署，如有疑問可向選舉事務處查詢，至於兩名女兒未滿18歲，他作為監護人，如簽署同意書亦是由他親自簽署。被問到會否擔心有人提出選舉呈請，他僅再次重申所有支持他的人均有簽署同意書。至於如何分配時間處理商湯科技的事務和立法會事務，他表示會以香港福祉為優先，以大部分時間投入立法會。

當選者之一的新民黨何敬康感謝新民黨特支持，能當選是榮幸，未來日子會為新民黨作戰，希望將一直以來愛國愛港聲音帶入議會，認為成功當選的最大功勞是新民黨上下。

民建聯陳永光表示，需要感謝選委信任自己，日後會履行議員責任，關心社會。有傳媒以英語問及陳永光進入立法會後有甚麼抱負，民建聯主席李慧琼和議員周浩鼎代答，稱陳永光有中醫背景，未來會在此方面推廣。

工聯會李廣宇落選，他在宣布結果後見記者，僅簡短回應說「我感謝這麼多位選委支持，我會繼續努力。」他未有回應敗選原因，工聯會立法會議員鄧家彪稱他們仍未評估。

工聯會會長吳秋北表示，已盡所有努力爭取選委支持，對結果感到遺憾，工聯會將堅守立場、維護工人權益。工聯會接連於港區人代選舉和立法會補選敗北，被問到工聯會影響力是否下降，吳秋北稱選委會反映社會整體情况，需要檢視勞工聲音是否受壓抑，又認為這問題值得社會思考。