新地郭基煇稱單車節暢順　50公里賽改道有參賽者呼「回水」 (12:10)

有份參賽的新鴻基地產執行董事郭基煇形容賽事暢順及愉快，對於闊別4年復辦感到興奮，又稱活動是今年最多人參與的體育盛事，可讓外界知道香港「破風而出」，期望未來體育活動一浪接一浪。採訪期間有單車手駛過時呼喊「回水」，疑不滿臨時改道。郭稱沿途多處風勢強，重申改道是因為大風，為了參賽者的安全是在所難免，形容此部分「未如理想」，期望各人見諒。

50公里組的報名費為650元，較30公里組貴320元。50公里組單車手何先生一行約20多人參賽，他表示：「如果佢（大會）可以refund（退款）我會開心啲嘅，相信錢係能夠令我哋開心，不過我覺得佢唔會，但我哋都開心」，又說希望明年路線可覆蓋至港珠澳大橋。有參加者表示「踩橋」難能可貴，希望明年能夠完整地參與50公里賽事。

香港單車運動員李慧詩亦有參與50公里組，她稱改道的安排是為了安全，希望各人能夠見諒，又指今次是因疫情而推遲至冬季舉行，「希望下一年再舉辦嘅時候，可以係大家着短袖衫踩單車嘅天氣」。

香港單車代表隊前成員仇多明表示自己「年年都有踩」，今年是歷來最大風，「一出西九嘅時候，遇到兩次好大嘅側風，成架車郁晒」，認為50公里項目改道是合理。他又認同流水式起步較為安全，「過往我哋起步嘅時候會堆埋一齊，去到中段先可以拉返散」，今屆可在早段踩出自己的速度。