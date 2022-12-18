女子昨赤柱監獄外被擄走　警：懲教嘗試拉走事主　期間被輕型貨車撞到頭 (11:53)

昨早10時許，警方接報赤柱監獄外小巴站有女子被人強行擄上輕型貨車載走，事發時有目擊事件的市民及兩名懲教人員上前阻止，惟歹徒向施救人士施襲，其中有懲教人員在嘗試拉走事主期間，被突然駛走的車輛撞到頭部。

警方根據市民提供的涉案車輛車牌號碼、逃走路線及疑犯外形等資訊緝兇，約15分鐘後在約8至10公里外近海洋公園截獲該車，救出32歲女事主，當場拘捕全部歹徒。警方西區警區刑事部總督察黃宇徽表示，事主在赤柱監獄外及車上均受到不同程度的襲擊，手腳、頭部有多處擦傷，幸經治理後無大礙，現已出院；而協助施救的懲教人員及途人頭郭亦受輕微撞傷，無需送院。

警方提到，被捕4名男女均為本地人，年齡介乎16歲至37歲。據悉，其中16歲少女報稱為學生，其餘則報稱無業。他們涉嫌「非法禁錮」、「襲擊致他人造成身體傷害」、「普通襲擊」及「危險駕駛」等罪被通宵扣查。據初步調查指，被捕人與事主有超過一年朋友關係，相信事件涉數十萬元的金錢糾紛。

被問及懲教人員事件中的反應是否屬緩慢，以及如何看待被捕人在懲教人員眼內將事主載走，黃宇徽稱市民不宜妄下判斷：「你好難以第三者事後的情况量度一個人個陣應該做啲咩、唔應該做啲咩。」

警方呼籲市民如有消息提供，可致電9460 0504 聯絡西區警區反黑組調查。