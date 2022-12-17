保良局幼兒服務檢討委員會：中心多超齡兒童　前線挑戰大 (18:33)

委員會表示，中心的設施和物資不符3歲以上兒童發展需要，加上兒童隨年紀增長，更容易製造問題和挑戰住宿幼兒工作員的權威，而保良局嬰兒組並非專門為有特殊教育需要兒童設立的中心，對前線員工構成額外挑戰；然而本港的兒童院舍宿位編配由社署集中處理，保良局和其他幼兒住宿機構幾乎無權重新分配兒童到合適居所，相信社署已察覺到相關問題。

委員會認為，無任何證據顯示，虐待、甚至粗暴對待兒童於保良局嬰兒組屬普遍現象，包括3名被捕的住宿幼兒工作員在內的不當行為，很大程度上只是個別例子，並非常態問題；而保良局有既定的問責制度，結合内部和外部監督，包括例行審查閉路電視錄像，及由社署突擊檢查等，惟需要加強內部控制機制。

委員會建議，社署應考慮讓保良局在有空缺的情况下，安排內部轉換住宿兒童的組別，緩解嬰兒組因超齡兒童增加而直接面臨的壓力；又建議社署考慮讓專業人士定期向保良局等住宿院舍提供諮詢，協助員工處理為經診斷或懷疑有特殊教育需要兒童的日常生活問題。