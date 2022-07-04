研究發現6歲學童接受ADHD治療成效最顯著 (17:46)

計劃以問卷形式訪問343名參與資助的6至8歲ADHD學童的家長，並要求他們在學童接受精神科專科治療前及完成後填寫共兩次「學習行為評估量表」，進行前後結果對比。

結果顯示，74%受訪家長認為，ADHD學童經精神科藥物治療後，徵狀及行為都有改善。研究亦發現，6至8歲ADHD學童在接受治療後，「學習行為評估量表」得分有增長，其中6歲ADHD學童治療前後得分中位數相距，增幅約22%，較7至8歲學童的得分增幅多7至9個百分點，反映及早治療的重要性。

精神科專科醫生丁錫全表示，數據證實，ADHD有治療黃金期，他建議醫院管理局加強6至8歲兒童精神科服務。他續指，6歲是兒童學習黃金期，要開始應付密集的學習，需要專注力及理解力，藥物治療能有效改善他們的徵狀及行為問題，增強學童自信心、改善社交及人際關係。

基金由2016年至2022年3月共資助461名基層ADHD學童，在他們輪候公立醫院兒童及青少年精神科期間，提供私家精神科專科醫生治療，有370宗已成功銜接至公立醫院繼續跟進，另有91宗繼續接受基金服務。惟仍有逾8成學童輪候公立醫院日數超過300日，當中超過2成更輪候逾500日。