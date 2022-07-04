亂抛垃圾及店舖阻街罰款擬增至3000及6000元　卓永興：反映通脹及問題嚴重性 (13:25)

至於為何不採用累進式罰款，卓永興說，該累進式罰款需建立完整資料庫，以讓執法人員掌握店舖是否重犯，需要時間及成本。卓表示，店舖阻街罰款並無數量限制，一日內可發多張，違規成本很高，相信可打擊屢次違規的店舖。他又說，對於店鋪阻街違規，執法人員會先發出通知書，要求店舖限時內移除，再決定罰款或沒收貨物，又稱以往4小時的時限偏長，建議縮短至半小時，但亦會再作檢討，不希望執法人員如「貓捉老鼠」般不斷重覆發通知書及移除。

卓續稱，現時食環署並無權力移除阻街貨物，須警方協助，執法方式對人手需求大，計劃未來制訂法案賦權食環署移除貨物。

卓又說，現時暫不會減少衛生黑點的數量，但會在相關網頁上供市民查看衛生黑點的前後狀况，市民亦可反映表列黑點外可能有衛生問題的地點，當局會視乎情况考慮列為衛生黑點。