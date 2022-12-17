蔡若蓮稱新指引旨在清晰説明教師操守準則　不會規定有何議題不能討論 (12:04)

蔡若蓮否認《指引》會收窄教師的言論空間，稱香港是「多元社會」，教師發表一般批評沒有問題，惟不能發表仇恨、詛咒、鼓吹違反社會秩序行為，以及直接或間接煽惑學生違法等言論。

蔡若蓮又說，局方不會規定有何議題不能於課堂討論，惟教師在課堂上討論社會議題須考慮是否符合教學目標。她說，可以討論六四事件，但要建基於事實，若教學時「樣樣歪少少」，將偏頗意見放在一起，對學生心智成長和認知發展有很大影響，若事件未有定論而妄下判斷，並不恰當。

至於處理教師投訴的機制，教育局副秘書長陳慕顏表示，投訴個案先由學校成立小組處理，教師亦有申辯機會，局方會根據學校報告，因應嚴重性跟進，包括發出勸諭、警告、譴責，若涉及刑事或性質非常嚴重，或會取消教師註冊。

被問及業界憂慮投訴由教育局直接處理，缺少業界參與，蔡若蓮表示，現時機制基本沒改動，惟過往由其他組織處理投訴，需時過長，令教師等待多時。

陳慕顏又說，教育局在近3年處理502宗投訴，其中179宗不成立，成立投訴中，有20宗教師被取消註冊，主要涉及刑事成分。