許正宇：下周起就規管眾籌諮詢公眾　線上線下眾籌均須向特設機構申請 (10:57)

財經事務及庫務局長許正宇表示，財庫局將在下周公布文件，說明當局建議規管眾籌活動的架構和措施，並會展開為期3個月的公眾諮詢。許說，當局建議成立一個特設機構，集中處理、協調和監察眾籌活動相關的規管及行政事宜，日後眾籌活動，不論舉辦的目的和地點、在線上或線下舉行，均須事先提出申請，獲批准的眾籌活動須滿足透明度和問責性的要求，並且合法合理地處理眾籌所得的資金，對涉及違法行為的眾籌活動，執法部門將有相應的權利中止以及作出檢控。

許正宇今日在網誌表示，近年有各種形式的眾籌活動於香港湧現，其目的和性質相當多樣化，當中不少透過網上進行，又稱過去有不法之徒透過眾籌名義以詐騙方式謀取私利，並以「612人道支援基金」被警方起訴，以及「真普選聯盟有限公司」解散為例，稱「亦有團體以眾籌方式支持一些危害公眾安全以至國家安全的行為」。

許說，要防患於未然，建立完備的制度，令合法、正當用途的眾籌活動有規可循，同時要更有效防範不法資金策劃危害公眾和國家安全，或支持違法活動等行為。

許正宇又稱，當局在制訂相關建議時，已顧及目前已受金融監管機構按現行法例充分規管的市場商業集資行為，認為相關行為不應受新建議的眾籌制度影響，亦會建議豁免及便利措施，使社會公認接受的籌款活動，以及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢地運作和及時開展。