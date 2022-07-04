消息：「明日大嶼」將設3人工島 造價5800億 擬發債或公私合營發展 (00:13)

消息稱，交椅洲人工島，原定由兩個人工島島嶼包圍交椅洲的方案，改為A、B及C三個島嶼，三個島嶼互相分開，並呈三角形。三個小島預計可提供19至21萬個單位，可容納55萬人口，提供20萬個職位。

消息又指，就交椅洲人工島的單位供應已納入未來10年房屋供應預測內。消息又指，當局擬改變核心商業區的部分方針，除設甲級寫字樓外，將在核心區外預留100萬平方米作商業活動。

至於島上規劃，消息指政府將設「15分鐘生活圈」概念進行規劃的住宅社區，而第三個核心海濱商業區設於A島，同時設水康樂設施及中央公園等。計劃將由專業團隊負責，並讓年輕人參與島上的設計。

消息又指，政府初步擬研究發債或者公私合營發展交椅洲人工島。

立法會發展事務委員會原訂於下周一的會議，討論有關中部水域人工島研究的議程，但由於有關中部水域人工島的事宜具有歷史原因，或涉較多爭議，議員與局方商量後，延後至本月底召開特別會議討論。