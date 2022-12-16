攝影師涉拍攝便衣警非法集結原脫罪　律政司終院上訴得直 (17:23)

原審主任裁判官蘇文隆之前裁定，答辯人為蔡健瑜（37歲）明知而刻意與餘下被告等集結，其行為具侮辱和挑撥性，因此罪成。及後，原訟庭法官黃崇厚亦認同蔡的舉止有挑撥性，但未能作出無可抗拒的推論，指蔡有意圖參與集結，遂裁定罪脫。律政司在終院提上訴指，黃官錯誤引用盧建民案的法律原則撤銷控罪。

終院認為，黃官沒有考慮盧建民案所訂立法律原則，即一人作出受禁行為可與其他人不同，他們毋須達成共識，以及不須證實他們意圖提供相互協助。

終院重申盧建民案的法律原則，裁定當蔡加入其他被告一同近距離追隨著警員，構成非法集結；而蔡在非法集結攝錄警員，屬受禁行為。有片段顯示，蔡與他人衝向警員，可在其他人不反對，或無須害怕遭報復下攝錄，故確定被告意圖成為集結的一份子。蔡意識到其他參與者的行為，並在集結期間意圖作出受禁行為，對警員攝錄。終院認為，被告顯然並非純粹身處現場，或是一名不知情的旁觀者即興攝錄，故裁定律政司上訴得直。