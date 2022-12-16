男子被捕兩年半遭控非法集結罪成判囚12個月　官不認同延誤檢控 (17:19)

35歲被告林澤光，報稱任職司機，他被控於2019年11月11日，在旺角花園街一帶連同其他身分不詳的人參與非法集結；以及於同日同地，保管或控制一個打火機、一塊布和一個含有主要為環己烷和甲基環己烷的有機混合物，意圖使用或導致他人使用該物品，以損壞屬於另一人的財產。

辯方求情指，本案牽涉檢控延誤，且延誤時長不合理。警方在案發翌日已給予被告警署保釋，但一直去到今年3月才獲得律政司意見，其後正式檢控。辯方續指，被告在過程中有一份正職工作，可說是「重回正軌」，冀法庭寬大處理，酌情扣減刑期。

裁判官反駁指，不可單憑被告有一份全職工作就說他經已更生，被告在審訊後被裁定罪成，他更向感化官聲言會上訴，可見被告毫無悔意。從被告家人和老闆撰寫的求情信中，沒見到被告在過程中承受任何壓力。裁判官同意控方可以加快處理本案，但亦表示明白2019年至今有大量案件、證供要處理。客觀上，本案由拘捕至審理的確有一段時間，但不構成任何減刑因素。