夫婦申辦聖約翰急救課程未提利益衝突騙1.2萬酬金　認罪候判 (17:06)

六旬夫婦涉以虛假資料隱瞞利益衝突，令香港聖約翰救護機構批准一個由涉案男子擔任副主席的機構教授急救課程，企圖詐騙導師酬金約1.2萬元，遭廉署起訴企圖欺詐等共8罪，兩人今（16日）在東區裁判法院認罪。裁判官劉淑嫻將案件押後至12月30日求情及判刑，以待索取被告的背景報告，兩人其間還押。
被告黎信興（65歲），承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名；其妻子周好月（66歲）則承認2項企圖欺詐罪，兩人同為聖約翰兼職導師。
案情指，聖約翰於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會在旺角一幢商業大廈舉辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月擔任課程導師，聖約翰其後批准申請。
聖約翰於2021年5月收到由兩人簽署的7個課程的學員出席紀錄。惟該7份申請表上所列的場地從沒有舉辦急救訓練課程，相關日子沒有舉行訓練課程，課程申請者聯絡人亦從沒有向聖約翰申請任何急救課程。
廉署調查發現，黎信興案發時是聯合會副主席。他提交該7份載有虛假資料的申請表給聖約翰，以隱瞞其利益衝突。周好月亦在黎信興要求下，簽署學員出席紀錄以詐騙聖約翰導師酬金。有關課程涉及導師酬金共約12,000元，聖約翰發現事件後，沒有支付相關酬金，並安排其他導師教授有關課程。