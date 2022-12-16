夫婦申辦聖約翰急救課程未提利益衝突騙1.2萬酬金　認罪候判 (17:06)

被告黎信興（65歲），承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名；其妻子周好月（66歲）則承認2項企圖欺詐罪，兩人同為聖約翰兼職導師。

案情指，聖約翰於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會在旺角一幢商業大廈舉辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月擔任課程導師，聖約翰其後批准申請。

聖約翰於2021年5月收到由兩人簽署的7個課程的學員出席紀錄。惟該7份申請表上所列的場地從沒有舉辦急救訓練課程，相關日子沒有舉行訓練課程，課程申請者聯絡人亦從沒有向聖約翰申請任何急救課程。

廉署調查發現，黎信興案發時是聯合會副主席。他提交該7份載有虛假資料的申請表給聖約翰，以隱瞞其利益衝突。周好月亦在黎信興要求下，簽署學員出席紀錄以詐騙聖約翰導師酬金。有關課程涉及導師酬金共約12,000元，聖約翰發現事件後，沒有支付相關酬金，並安排其他導師教授有關課程。