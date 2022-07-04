警拘5人涉114宗釣魚訊息騙案　部分涉假冒HKTV Mall　涉款逾200萬 (14:51)

警方東九⿓總區重案組總督察許諾表示，集團主腦利用釣⿂網站誘騙市民輸入信用卡資料，再透過加密應用程式telegram，傳送予其他成員，骨幹成員負責上載資料至電子錢包及招攬下線，下線則親身購買電子產品、禮物卡，集團會集合購得產品再轉售。據警方案情簡報的例子截圖，騙徒以HKTV mall 名義發出釣魚信息，許解釋，由於手機會自動將相同發送人名稱的信息放在一起，之前由相關機構發出的真信息，會與假信息一同顯示，而集團製作的網站亦與真實平台相似，有分店、聯絡方法等，連結至真網站。

許諾表示，被捕5人包括一名主腦，以及4名骨幹和下線，現獲保釋候查，另有2人被通緝，包括2名本地男子、2名馬來西亞人士。警方在行動中檢獲15部電話、犯案時衣物、電話店帳簿，其中一名被捕人手機中有20人的信用卡資料，包括本地、英國、澳洲信用卡。

生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文指，釣魚網站保安事件宗數在2022年度第三季有7141宗，佔整體六成半，按季上升42%。他稱，釣魚網站低成本高效率，由2022年第二季開始已成為本港主要保安事件的第一位。他建議市民使用有反釣魚功能的瀏覽器，如chrome、edge、safari、brave、firefox等，亦可啟用瀏覽器強化保護功能，並留意網址串法及相似字母，如「0oO」，避免使用公用電腦瀏覽個人資訊。