被問教師可否社交平台提不滿政府　蔡若蓮：教師不應提虛假消息及咒罵 (14:37)

至於指引未提及被取消教師註冊（DQ）但獲訂明年期者的「重新註冊」機制和詳細步驟，被問會否令人覺得局方不想教師「翻身」，蔡若蓮說，社會對教師有高期望，教師對學生影響很大，故教師專業操守非常重要，經審慎決定被取消註冊者，「一定犯咗好嚴重的專業錯誤」。局方會視乎教師的錯誤，例如是否經驗不足、能力缺失，導致未臻專業教師水準，指他們經進修、誠心反思不當之處，當局會考慮再給予機會被釘牌的教師。

被問指引是否較著重以嚴厲方式規範教師，蔡若蓮稱「業界期待指引已久」，冀藉指引保護教師、守護專業，讓教師警惕自己不要做違反專業的事，她希望教師仔細閱讀，提醒自己在專業上做好，避免違反操守。

教育人員專業操守議會今年5月正式結束，有學界聲音批評，現時主要交由局方處理教師投訴個案，過程欠缺前線教師聲音。被問日後會否成立類似組織處理個案，蔡若蓮指，涉教師失德行為的個案，「第一層會在學校處理」，希望被投訴教師有公平申辯機會，其後再由局方首長級官員審視，決定會否再跟進，形容「整個過往非常有效」，且上訴機制中，有註冊教師一同負責檢視個案。