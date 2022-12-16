35歲男闖鄰居單位強姦不遂後襲擊事主友人　認罪候判 (14:24)

被告王長熙（35歲）任職酒樓經理，在深圳出生，須還押至明年1月20日判刑，以待索取事主的創傷報告和被告的精神科報告。本案發生於2021年5月2日，案情指事主居於葵涌公屋單位，凌晨洗澡後發現大門被人打開，被告從窗簾走出來，身上充滿酒氣。事主表明不認識被告，並嘗試致電男性友人。被告上前非禮事主胸部，表示「你畀我搞一次啊，搞完我就走㗎啦，我唔畀我搞嘅話，我就用刀捅你」。

事主有意轉移話題，問被告為何沒有著鞋，又提議被告買安全套，被告聞言稱「做咗先，我唔用㗎」。事主一度擁抱被告，趁機背著被告致電予友人，將手機放在枱面。被告承認一直留意事主的生活，知道事主夜歸會有男子接送，形容「啲男仔又唔OK」。

及後被告假扮要離開單位，突然轉身將事主推倒床上，再次非禮其胸部和私處。事主擔心遭被告殺害或強姦，表示想飲酒放鬆，其間利用機會向被告遞上香煙，以獲取被告的DNA。事主的友人不久抵達單位，表示可與被告傾談。被告持酒樽扑頭襲擊友人，事主隨即報警。