三人涉「反極權遊行」暴動罪成　分別判囚兩年半至五年 (14:12)

陳官判刑時稱，當日的暴動是理大、中大外，另一宗嚴重暴亂事件，暴徒勇武兇殘、不顧後果。陳官表示，何家洛、何普光（22歲）拒見感化官，故沒有兩人的背景報告，認為兩人受外間偏激言論影響，成見甚深，此舉並不明智。

另何家洛（案發時25歲，下同）女友求情信提及，他對時事漠不關心，理解能力不足，造成誤會犯案；惟陳官反駁，何身處暴亂中心，曾在廁所內放下豬嘴、長傘等，裁定何是參與非法集結及暴動的一員，沒有減刑因素，判囚4年半。至於何普光當日「重裝備」，帶有頭盔、面罩等，是積極參與暴動者，且他沒有求情，判監5年。

陳官表示，黃韻思（35歲）進行「田野錄音」，追求靈感及記錄事件，陳官認為，黃作為女士，沒有必要身陷險境、偏向虎山行；指她縱然是有愛心、文藝質素的女子，但身處現場是壯大示威者聲威。考慮其求情及角色較輕，以3年為量刑起點；另相信她會繼續運用其藝術細胞幫助弱勢社群，酌情減刑6個月，判囚2年半。