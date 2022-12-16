前區議員被控於屋苑違限聚令上訴得直　官指電梯大堂非公眾地方 (14:10)

上訴人甄霈霖被控於2020年7月20日，在屯門兆麟苑瑞麟閣的電梯大堂參與受禁群組聚集。上訴方提出，住戶要使用大門密碼才可以進入大堂，訪客則要與保安登記，惟原審的暫委裁判官馮念偉裁定公眾人士可以進入大堂，將大堂歸納為公眾地方，上訴方質疑有錯。法官邱智立在判辭形容，原審裁判官的分析「頗令人摸不着頭腦」，不明白他如何得出結論，認為公眾人士可以不用保安批准之下進入大堂範圍。

律政司早前力陳，事發時大門沒有關上，公眾人士可自由進出電梯大堂。惟邱官認為，如果單單因為個別人士進入大堂，就令到大堂變成公眾地方，會產生危險效果。邱官舉例指，搬屋工人要將單位傢俬搬出搬入，按照此邏輯，升降機大堂、大廈走廊以及整個單位都會變成公眾地方，顯然有違立法原意。

邱官表示，明白防止疫情擴散的重要性，但為了防疫就不顧及公眾地方的法律定義，將一個明顯地是私人的地方定性為公眾地方，並非適當和公平的做法，亦會令市民難以辨別。如果大堂不被詮釋為公眾地方，人群聚集會否增加疫情風險，邱官明言看法有一點杞人憂天，因住客在大堂聚集的情况非常罕見，亦甚少不戴口罩。