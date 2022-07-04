女工程師涉隧道貼文宣判240小時社服令　官事隔兩年被控非延誤 (14:04)

被告譚雯雯（27歲）被指於2019年10月25日保管一支噴膠、一盒牆貼紙、兩卷膠紙、一把剪刀、一把鎅刀、7個口罩及3支雙頭筆，意圖在無合法辯解下使用或導致他人用來損壞香港政府隧道內的牆壁。

控方庭上解釋，案件歷時兩年檢控過程，提及被告案發當天被捕，一個月後暫獲釋放並發還保釋金；其後警方繼續調查，沒有怠慢和延誤。辯方則表示，律政司耗時近一年才給予法律意見，被告事隔兩年被檢控構成延誤，有礙更生。

辯方引述感化官報告，指被告攜有上述物品支持示威者，她天真無知、誤以為不會被起訴，現反省知錯。辯方續指，被告身為長女，盡心照顧患病母親，她亦攻讀碩士，預料明年考取工程師牌照，望法庭按建議判社會服務令。

梁官判刑指，背景良好的被告犯下本案，讓親友感到錯愕，她必然付出了許多努力讀書工作。當時社會運動非剛剛開始，被告袋內攜有涉案工具，她堅稱只藉此以示支持，令人難以置信，且該噴膠明顯使用過。梁官又說，法庭近年無奈要處理大量案件，不認為律政司造成延誤；考慮到被告求情、背景及一度還押，相信她已有深刻教訓，遂判處最長時數的社會服務令。