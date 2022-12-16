東涌車禍增至兩死　巴士車長涉危駕被捕 (14:20)

警方新界南總區交通（意外調查）總督察劉錦斌表示，事發在今早9時18分，28歲巴士車長駕駛龍運巴士E36A由元朗駛往東涌，車上有20多名乘客，而在裕東路一線則停泊涉事密斗貨車及客貨車，6名工人在路面清潔。當巴士駛至該處時，先撞到密斗貨車，密斗貨車推前再撞到輕型貨車，當時有4名工人在路面，2人在密斗貨車上休息。劉稱，現場沒有發現剎車痕及工程指示牌，路牌存放在車上，未知事發時是否正屬清潔前後，警方將調查事發時巴士車速、相關清潔工作有否申請等。

警方以「危險駕駛汽車導致他人死亡」拘捕28歲龍運巴士司機，正被扣查。劉稱，司機入職2年半，駕駛該路線2個月，對上一次休息日為12月13日，他今早8時上班，事發時為今日第二轉車。警方將循司機精神、駕駛態度、機件問題等方面調查。

事件共釀2死10傷，一名52歲男子被困密斗貨車右前方車底，消防花約13分鐘將他救出，送院後不治。另一名64歲男子則在身處密斗貨車車尾，當場證實死亡。兩人連同一名重傷者及3名輕傷者（50-80歲）均屬清潔人員，另有6名巴士乘客（28至94歲）受輕傷。