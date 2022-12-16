廖振新：一直準備內地與本港通關工作　冀盡快恢復高鐵等跨境交通 (13:35)

《南華早報》今日引述消息報道，停駛逾2年的廣深港高鐵香港段有望下月初起恢復服務。廖振新今日被問到局方是否正準備重開高鐵時稱，局方與香港市民一樣，希望可盡快與內地免檢疫通關，但港府也要配合內地疫情防控需要，局方一直在準備通關工作，並與內地緊密聯繫。

本港跨境貨車周一（12日）起恢復與內地「點對點」貨運安排，跨境司機毋須於深圳交車予內地司機，可直接前往目的地上落貨。廖振新今日在香園圍口岸視察新安排後向傳媒稱，新安排實施後整體運作大致暢順，跨境貨車流量回升，最近兩日的平均車次由疫情下日均8000多架，升至9000多架。惟他亦承認，現時車流仍僅達疫情前日均1.6萬至1.7萬架次的一半，局方冀兩地逐漸適應重拾跨境陸路運輸後流量可再回升。

「點對點」安排下，跨境司機仍須在香港口岸接受及取得鼻咽拭子快速核酸檢測陰性結果，並於「粵康碼」上顯示持有48小時內核酸檢測陰性證明，才可進入內地。被問到可否再放寬核酸檢測安排，廖振新指，現時在香港口岸採樣到有結果僅需45分鐘，核酸檢測安排為防止個案輸入到內地，局方現時日均堵截到10多宗個案，故有必要維持安排，但任何可更有利陸路運輸的安排局方均會考慮，會適時檢討。廖又指，整體而言「點對點」實施後對司機已有幫助，司機在內地作業的時間已由以往10多小時縮短到7至8小時，運輸效率亦大大提升。