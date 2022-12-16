洪水橋村屋女子疑炒股輸數十萬　偕父母燒炭亡 (14:19)

現場消息指，現場為一個三房租住單位，三名死者被發現倒斃在其中一間房的床上。男死者姓沈72歲，為退休裁縫，妻姓徐72歲，任職清潔工，48歲女兒，在機場一售賣行李箱店任職店長

據親友透露，姓沈老夫婦在上址村屋租住約3年，沈女為家中獨女，因疫情店舖生意大減，收入大受影響，再加上投資股票失利，欠下約60萬港元債項，近期與拍拖7年同居男友分手，搬回田心村與父母同住。本周二（13日），沈女在家中開石油氣及吞服安眠藥企圖雙料自殺，父母返家發現及時制止，送院無大礙，亦於當日出院。親友得悉沈女因財務困擾，借出10萬元以解燃眉之急。昨日三人同時失去聯絡，欲上門慰問勸解，豈料揭發命案。

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