洪水橋村屋女子疑炒股輸數十萬　偕父母燒炭亡 (14:19)

【14:19更新】凌晨零時許，警方接報，元朗洪水橋田廈路田心村一間村屋懷疑有人燒炭。有報案人向警方稱，前日（14日）其夫婦親友向自己表示欲自殺，昨早（15日）曾電話聯絡，並無異樣，至晚上聯絡不上對方，到訪其村屋時無法開門，於是報警。消防到場破門入屋，發現屋內一對七旬夫婦及其中年女兒倒臥屋內，屋內有燒過的炭。三人當場證實死亡，另在屋內發現一隻貴婦狗死亡。警方在現場檢獲遺書，初步懷疑涉及金錢問題，列作屍體發現案，交由元朗警區重案組跟進調查。今早（16日）仵工到場將遺體舁送殮房。
現場消息指，現場為一個三房租住單位，三名死者被發現倒斃在其中一間房的床上。男死者姓沈72歲，為退休裁縫，妻姓徐72歲，任職清潔工，48歲女兒，在機場一售賣行李箱店任職店長
據親友透露，姓沈老夫婦在上址村屋租住約3年，沈女為家中獨女，因疫情店舖生意大減，收入大受影響，再加上投資股票失利，欠下約60萬港元債項，近期與拍拖7年同居男友分手，搬回田心村與父母同住。本周二（13日），沈女在家中開石油氣及吞服安眠藥企圖雙料自殺，父母返家發現及時制止，送院無大礙，亦於當日出院。親友得悉沈女因財務困擾，借出10萬元以解燃眉之急。昨日三人同時失去聯絡，欲上門慰問勸解，豈料揭發命案。