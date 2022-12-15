醫管局稱五項工作計劃受人才流失影響進度　將「寸土必爭」招募人才 (19:09)

范鴻齡公布，截至今年10月，過去一年全職醫生及護士的流失率分別約為8.1%及10.7%。其中醫生流失率較日前公布的數字稍微下調，護士流失率則有上升。

醫管局行政總裁高拔陞補充，各聯網人手流失情況相若，惟部分專科、手術室護士流失問題「比較嚴重」，而新入職同事需時訓練才可進入手術室工作，故相關部門運作或有影響。

醫管局在今日舉行的大會中，匯報原預算今年第3季完成的24項工作計劃，有16項目標已按期完成，餘下8項項目則需延期，其中5項與人手短缺相關。

其中在整體目標及九龍西聯網方面，局方原計劃在2019年第四季，於北大嶼山醫院增加5個手術室節數，惟因手術室護士短缺，有兩節需延至今年第四季完成；而在整體目標及九龍中聯網，伊利沙伯醫院原目標在去年第四季增設1張深切治療病牀。高拔陞表示，因該院深切治療部有經驗的護士人手出現「幾嚴重的短缺」，須將目標延至明年第一季。