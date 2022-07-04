蔡若蓮稱新指引非要求教師「飛天遁地」　被問如何教六四、反修例稱若受訓必清楚 (18:01)

指引歸納8項教師應有的專業操守準則，包括「專業信念」、「恪守法治」、「以身作則」、「廉潔公正」、「盡忠職守」、「關愛學生」、「尊重私隱」和「維護專業」。蔡若蓮今早接受傳媒訪問時稱爲保障學生福祉、守護教育專業而訂立指引。被問到是否擔心有人以指引批判老師，為他們帶來壓力，她認爲指引中的要求都是「一般老師做到的事」，並非要求老師懂得「飛天遁地」。

指引列出多個教育局過往曾處理並成立的案例，包括有教師在社交平台發布「大量粗言穢語和侮辱他人的言論」，並流出「朋友圈」以外，於至家長和學生之間流傳，最終獲發譴責信。蔡若蓮稱教師的社交平台「很多人會看到」，包括家長、校友、學生等，「一日老師，一世老師」，著教師勿以爲社交平台屬私人空間。

另有兩名教師分別因使用「大量偏頗的教材教授高中通識教育科」及「在初小常識科有關中國歷史的課堂上，多次講授失實的教學内容」，而被教育局取消其教師註冊（俗稱釘牌）。指引列明教師不應傳遞或轉發不真確或意識不良的信息或資料、不應「因個人立場而選取並不符合教育局及相關指引的教材」等。被問到教師是否已沒有空間自行選用合適的教材，蔡若蓮正是因爲有空間才會提及有關要求，至於何謂意識不良亦很清楚，舉例稱有些教材「有意無意間講某些民族一定污糟邋遢」，便是偏頗。

被問到教師若在課堂上談六四天安門事件、2019年反修例事件，應該如何教授才不算偏頗？蔡若蓮稱指引不會明確指出應怎樣教，但「任何一個受過訓的老師都知道」，指若教師不知道教材是否合適則是不專業，有如廚師烹調食物卻不知道食物有毒與否。蔡又強調當局會獨立考慮不同個案，即使日後發生同類事件，亦不代表會直接按照案例處理。