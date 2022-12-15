消委會測試12款兔糧均未符歐洲指引 (13:12)

消委會測試的12款乾糧樣本，包括9款顆粒狀產品、2款混合了不同材料和1款混合不同形狀及顏色飼料顆粒的「混合乾糧」。有8款聲稱為全營養寵物食品，坊間普遍稱為「主食糧」，大部分主食糧樣本都說明需配合大量，甚至無限量的乾草餵飼。

測試發現，8款主食糧樣本中，有5款產品至少1種營養素，包括粗蛋白質、粗纖維、粗脂肪或澱粉質含量偏低或過高的情況，其中1款樣本，3種主要營養素含量均未能符合歐盟FEDIAF指引，檢出的粗纖維量低於相關建議，但粗脂肪和澱粉質含量則較相關建議為高；另有2款樣本有2種營養素含量未能符合相關建議，其中1款檢出的粗纖維量偏低，但澱粉質含量卻偏高，另1款檢出的粗蛋白質和粗脂肪含量同時稍低於歐洲指引建議，情况有待改善。

消委會亦發現全部樣本各有1至3種礦物質含量問題，包括鈣、磷、鈉、鎂含量或鈣磷比例等，未能符合歐盟FEDIAF指引建議。另逾5成樣本的維他命D含量未符指引建議。消委會表示，鈣磷比例失衡，加上欠缺足夠的咀嚼，可能令兔子的牙齒過度生長甚或出現膿腫。

大部分主食糧樣本都說明需配合大量甚至無限量的乾草餵飼，消委會總幹事黃鳳嫺指出乾草有豐富纖維及維他命D，對免子牙齒健康重要，不過她指出其他營養素對兔子亦很重要，建議飼養兔者要計算免子進食的營養素，盡量維持其營養均衡。